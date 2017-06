Baloanele cu gaz ilariant din Bulgaria, o distractie periculoasa. Urmarile pot fi foarte grave

Problema este, spun specialistii, ca gazul poate cauza scaderea periculoasa a nivelului de oxigen din sange, cu urmari grave.

Pe strazile din Sunny Beach, Bulgaria, pot fi vazuti indivizi care umfla baloane si le vand. Folosesc protoxid de azot - gaz ilariant - si le promit turistilor ca starea lor de euforie se va intensifica.

Cumparator: "Sunt inca in viata, n-am patit nimic. E ca si cum ai fi in avion, te simti foarte usor."

Gazul ilariant este utilizat in spitale, in amestec cu alte gaze, in anestezia chirurgicala. Un balon umflat astfel se vinde cu cinci leva, adica 2,5 euro. Ce nu li se spune amatorilor de distractie este ca isi pun in pericol sanatatea.

Zlatko Yanev, anestezist: "Cand gazul ilariant este inhalat curat, fara a i se adauga oxigen, poate provoca hipoxie, concentratia scazuta de oxigen in sange, care poate duce la leziuni ale creierului si ale inimii."

Ivaylo Dimitrov, medic psihiatru: "Nu avem studii despre efectele sale ca drog, dar e periculos faptul ca e folosit in cluburi si poate duce la comportamente necontrolate."

Capsulele cu gaz ilariant sunt aduse de comercianti din strainatate si este greu de precizat ce contin de fapt. Reprezentantii Ministerului de Interne au prelevat mostre si spun ca fac verificari.

Tsvetelina Randeva, purtator de cuvant al Ministerului Bulgar de Interne: "Daca mostrele vor arata ca este vorba despre un drog care se afla pe lista substantelor interzise, comercializarea va fi oprita."

Gazul ilariant nu figureaza pe lista subtantelor interzise in Bulgaria, dar asta nu inseamna ca nu poate fi periculos.