Bancher de 30 de ani din Londra, ucis pentru ca a incercat sa abordeze o tanara in club. De la ce au inceput sa se certe

In noaptea de 27 august anul trecut, victima a mers insotita de alti doi prieteni intr-un club dintr-o zona selecta a capitalei Marii Britanii, relateaza The Sun.

Putin dupa miezul noptii el a abordat un grup de tinere. Vazand ca una dintre ele isi scosese pantofii cu toc, a intrebat-o daca o dor picioarele. Conversatia a continuat, iar fata i-a povestit ca este mama si i-a aratat poze pe telefonul mobil cu bebelusul ei in varsta de patru saptamani. Oliver i-a spus intr-un mod “politicos si prietenesc” ca are un copil foarte frumos, au aflat judecatorii la procesul care a avut loc marti, pe 14 februarie.

In acest moment a intrat in scena criminalul, Trevor Timon, in varsta de 31 de ani. El le cunostea pe fete si a inceput sa se rasteasca la Oliver: Ce cauti sa vorbesti cu elea Daca nu te cari te las lat la podea.

Altercatia dintre cei doi a continuat, iar Trevor si-a lovit puternic victima cu pumnul in partea stanga a capului si gatului. Barbatul s-a prabusit imediat la podea si din pacate a decedat la spital dupa 24 de ore.

Procesul se afla inca in desfasurare. Timon a recunoscut acuzatiile de violenta asupra unei alte persoane, dar nu si pe cele de omor.