Bolnava de cancer, in faza terminala, respinsa la un concert Ed Sheeran. De ce nu i s-a indeplinit ultima dorinta - FOTO

Mama copilei a cheltuit 600 de lire pentru a-i indeplini ultimul vis al fiicei sale. Femeia s-a gandit sa ii ofere cadou un bilet in zona VIP in valoare de 600 de lire.

Dion Yates a fost foarte bucuroasa cand a aflat ca visul sau, de a merge la concertul lui Ed Sheeran, va deveni realitate.

Dion a plecat, impreuna cu mama sa, din casa lor situata in Lossiemouth, Scotia pana in Londra, unde concerta Ed Sheeran.

Dupa un drum de mii de kilometri, cele doua femei au stat la o coada care se intindea pe cateva zeci de metri. Dion a rezistat sa stea in aglomeratie, cu toate ca starea sa de sanatate este foarte fragila.

In momentul in care in sfarsit le-a venit randul, fetei, care mai avea cateva luni de trait, nu i s-a permis accesul la concert pe motiv ca biletele sale erau contrafacute.

Se pare ca mama fetei a cumparat biletele de la unu dintre prietenii de incredere ai familiei, care locuia la Londra. Biletele contrafacute pareau oficiale, femeia primind o chitanta falsa, dar si dovada bancara care demonstra ca tranzactia fusese efectuata.