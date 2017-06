Ce au facut doi politisti dupa ce l-au dus pe un barbat baut acasa. A doua zi a avut parte de o surpriza - FOTO

Dupa o noapte in care a consumat alcool in exces, australianul a fost adus acasa de doi politisti, Natalie Siggins si Jeremy Blyth. Cei doi agenti l-au asezat in pat, ca mai apoi sa isi faca un selfie impreuna cu el, ca sa isi dea seama cum a ajuns, in cele din urma, la domiciliu. conform The Independent

A doua zi, cand s-a trezit, barbatul si-a verificat telefonul si a descoperit poza in care cei doi politisti zambeau, in timp ce el se pregatea sa doarma.

Natalie Siggins a declarat: “Sam era incoerent, nu stia precis unde locuia. Nu ne-a oferit prea multe detalii, dar am fost norocosi ca i-am gasit adresa”.