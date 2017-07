Cea mai inalta femeie din Rusia viseaza sa intre in Cartea Recordurilor drept modelul cu cele mai lungi picioare din lume

Ekaterina Lisiana, in varsta de 29 de ani, concureaza pentru titlul de cea mai inalta femeie din lume.

Fotomodelul reprezinta un etalon al frumusetii in Rusia, iar o intreaga industrie ii apreciaza calitatiile.

Inaltimea sa putin trecuta de 2 metri i-a adus faima in Rusia, fiind incoronata cu titlul de cea mai inalta rusoaica nativa.

Inainte de-a cocheta cu lumea modei, Ekaterina a practicat basket de performanta.

In pragul varstei de 30 de ani, tanara doreste sa doboare un nou record mondial, devenind modelul cu cele mai lungi picioare din lume.

"Recordul este detinut in aceste momente de Amazon Eve, care are picioarele mai scunde cu un centimetru fata de mine. Chiar imi doresc sa ajung in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai inalt model. De asemenea cred ca este sansa mea de-a fi recunoscuta ca avand cele mai lungi picioare din lume", marturiseste modelul.

"Chiar imi place sa atrag atentia si sper sa obtin acest titlu. Sunt de parere ca picioarele mele lungi m-au ajutat in cariera de fotomodel deoarece nu sunt foarte multe modele in situatia mea", adauga Ekaterina.

Cat despre corpul sau, Ekaterina sustine ca este foarte mandra de modul in care arata, iar sarcina a ajutat-o sa se dezvolte armonios. "Chiar ma simt confortabil in corpul meu si nu am o problema cu faptul ca sunt foarte intalta. Imi place", conchide modelul.