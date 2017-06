Cel mai tatuat britanic risca sa-si piarda bratul, dupa ce s-a supus unei interventii riscante. Explicatia gestului sau

Mathew Whelan, cunoscut ca Regele Tatuajelor Extreme, este din Birmingham, Marea Britanie. Barbatul a cheltuit peste 40.000 de lire pentru cele 300 de tatuaje si insertii corporale pe care si le-a realizat in decursul anilor.

Pasionatul de tatuaje risca sa-si piarda bratul, dupa ce a decis sa-si implanteze un pumnal. Corpul sau a respins arma metalica, cauzandu-i o infectie puternica. Piele lui s-a despicat in jurul obiectului metalic, fapt pentru care se impune de urgenta interventia medicilor.

Barbatul, in varsta de 37 de ani, si-a inserat vopsea neagra in ambii ochi, si-a "sculptat" urechile si si-a despicat limba.

In aceste momente, barbatul se afla internat in spital, asteptand sa fie operat. Medicii se tem ca s-ar putea sa nu-i poata salva bratul afecat de insertia obiectului metalic.

Ironia face ca barbatul sa lupte acum exact in spitalul in care acum 8 ani a fost salvat de la moarte, dupa ce a fost injunghiat. "Ceea ce este ciudat acum este ca sunt din nou in aceeasi ipostaza si trebuie sa lupt pentru a-mi pastra bratul", marturiseste barbatul.

Despre motivul deciziei sale de a-si insera un pumnal in brat, barbatul a sustinut ca reprezinta o amintire. "Am decis sa-mi bag un pumnal in brat, in anul 2015. El reflecta zilele cand eram un luptator", marturiseste acesta.

Cat despre situatia starii sale de sanatate, barbatul recunoaste: "Din pacate, pielea s-a despicat. Este totusi un obiect strain pe care corpul a inceput sa-l respinga. Trebuie sa mi-l scoata de urgenta, altfel imi poate cauza probleme grave, printre care si pierderea bratului", sustine Mathew.