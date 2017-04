Descoperire socanta in conservele cu mancare pentru caini. Ce substanta a fost gasita la analize

Compania Party Animal si-a retras de pe piata doua feluri de conserve de mancare pentru caini deoarece o monstra din acestea a fost testata pozitiv cu pentobarbital, o substanta folosita de obicei in eutanasierea animalelor, scrie Daily Mail.

Cainele unei femei din Texas s-a imbolnavit dupa ce a consumat mancarea produsa de Party Animals si a trimis o mostra la laboratoarele specializate pentru a fi testata. Party Animal si-au cerut scuze pentru "discomfortul" provocat animalelor de companie. "Siguranta animalelor este si va fi mereu cea mai mare prioritate a noastra. Regretam sincer discomfortul provocat animalului de companie ce a consumat mancarea."

Compania a cerut analizele de laborator efectuate si le cere comerciantilor si 'parintilor animalelor' sa returneze lotul afectat firmei pentru mai multe analize.Conform companiei, carnea folosita in conserve provine din Statele Unite.

Desi nu exista date precise privind modul in care a a ajuns substanta in conservele pentru animale, in 2002, Administratia Alimentelor si a Medicamentelor din Statele Unite a declarat ca se pot gasi urme de pentobarbital in mancarea pentru caini daca aceasta este facuta din carnea unor animale eutanasiate. "Se presupune ca urme de pentobarbital au ajuns in mancare de la bovine sau chiar cai eutanasiati".

De asemnea s-a ajuns la concluzia ca cantitati atat de mici de pentobarbital nu pot afecta sanatatea animalelor. Cu toate acestea clientii nu sunt deloc incantati de astfel de vesti. "Sunt dezamagita sa aud asta. Am cumparat mancarea voastra deoarece am crezut ca este un produs organic si ca se va acorda mult mai multa atentie prepararii acesteia" spune un utilizator pe Facebook.