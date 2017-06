Doi miri britanici au ales sa serveasca mancare expirata la nunta lor. De ce au recurs la un asemenea gest

La nunta lor nu au dorit sa-si impresioneze nuntasii cu mancaruri alese, ci si-au propus sa faca tot ce le sta in putinta pentru a fi cat mai prietenosi cu mediul inconjurator. Astfel, au ales sa pune pe masa produse ale caror termen de valabilitate era depasit.

Seigo Robinson, in varsta de 31 de ani, si Romilde Kotze, in varsta de 32 de ani, au inclus in meniul lor de nunta produsele pe care supermarket-urile le respingeau din cauza termenului de valabilitate depasit, printre care se numara diferite sortimente de branzeturi, condimente, pizza si produse semi-preparate.

Mirele sustine ca nuntasii nu au stiut ce mananca pana cand nu au fost serviti.

Mirii au fost bucurosi de reusita lor, sustinand ca astfel au reusit sa plateasca pentru fiecare invitat 7.50 lire, economisind 10 lire.

Economiile mirilor nu s-au oprit aici, optand sa imbrace haine la mana a doua. Nici decoratiunile si nici verighetele nu au dorit sa fie noi, ci au preferat sa le imprumute.

Pentru a fi pana la final protectori cu mediul inconjurator, mirii au ales ca muzica sa fie ascultata in surdina.

In plus, mancarea ramasa la nunta a fost donata oamenilor fara adapost, iar darul de nunta a fost inlocuit cu donatii de caritate.

"Totul a fost special. De exemplu, rochia de mireasa i-a apartinut surorii ei, iar noua ne pasa foarte mult de mediul inconjurator. Verighetele nu au nimic special, insa sunt speciale pentru noi", a marturisit mirele.