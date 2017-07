Dupa moartea surorii lui, un chinez i-a imbracat hainele, timp de 20 de ani: "Traiesc ca o femeie. O fac pentru mama"

In imaginile care au devenit virale se poate distinge un barbat chinez, imbracat in haine traditionale de femeie. Tanarul devotat este in permanenta alaturi de mama sa grav bolnava, noteaza jurnalistii de la The Sun.

Barbatul a marturisit ca mama sa a fost devastata la aflarea vestii ca fiica sa a trecut in nefiinta. Din acel moment, povesteste barbatul, mama sa a inceput sa dea semne ca ar suferi de o boala psihica.

Atunci cand fiul imbraca hainele defunctei, mama povesteste ca isi simte fiica reintoarsa la viata, noteaza jurnalistii de la The Sun.

This man has dressed up as his dead sister for 20 years to help his mother cope with her loss https://t.co/hUVLC5Rxsc pic.twitter.com/ijQWYTBjPX

— The Sun (@TheSun) July 17, 2017

"Este atat de fericita, incat am continuat s-o fac. De atunci am trait ca o femeie si nu mi-am mai pus pe mine haine barbatesti", marturiseste barbatul.

In clipul publicat de jurnalistii de la The Sun se poate distinge vocea mamei, care spune: "Ea este fiica mea. Atunci cand fiica mea a murit, ea a devenit fata mea".

Barbatul marturiseste ca nu tine cont de parerile altora si nu il deranjeaza cand ceilalti in iau in deradere pentru ca, spune el, face aceste lucruri pentru mama sa.