Firele electrice ale troleibuzelor au luat foc intr-un oras din Rusia. Reactia calatorilor din statie e uluitoare. VIDEO

Firele de troleibuz au luat foc la cativa metri de o statie aglomerata din orasul Smolensk iar incidentul a fost filmat de un martor ocular. Pe imagini se vede cum linia electrica aeriana ia foc brusc, apoi firele rupte cad, punand in pericol vietile oamenilor.

Localnicii nu par insa foarte inspaimantati. Doua femei sunt filmate alergand spre troleibuzul aflat in statie si urcand in el, dupa ce au vazut ca firele au luat foc, deci vehiculul nu are cum sa plece. Nici ceilalti calatori din statie nu se panicheaza, in ciuda incendiului care se extinde pana deasupra capetelor lor.

Nimeni nu a fost ranit, scrie presa locala, insa circulatia troleibuzelor a fost oprita cateva ore. Nu este clar de la ce a pornit incediul.