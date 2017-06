Barbatul sustine ca aventura sotiei sale a fost agreata de el, intrucat chiar el "a imputernicit-o".

Tony Wadsworth a spus despre sotia sa, Julie Wadsworth, ca a fost "o fiinta umana foarte speciala". Acesta a recunoscut in fata magistratilor ca "acesta a fost un lucru bun pentru ca ea s-a simtit imputernicita ca femeie. Nu eram numai eu - lumea si sotia mea pot vedea cat de frumoasa este aceasta femeie", a declarat fostul prezentator.

Barbatul a fost acuzat ca a incurajat tinerii sa ia parte la activitatile sexuale intr-o padure, in perioada 1992-1996. Se pare, ca ambii soti acceptau sa intretina relatii intime cu necunoscuti pe care doamna Wadsworth ii descria ca fiind "barbati tineri", dar neaga ca printre acestia ar fi fost si minori.

Pentru a se apara, fostul prezentator sustine ca totul s-a limitat la doua intalniri, care au implicat mai mult de trei barbati de fiecare data, despre care spun ca ar parea de "16,17 - posibil 18 ani."

El a catalogat relatiile intime cu persoane de sub 16 ani ca fiind "scandaloase" si a negat acuzatiile procurorilor conform carora ar fi intretinut relatii intime cu sotia sa si cu un tanar in resedinta lor din Warwickshire.

Barbatul a marturisit ca "prima intalnire" a socotit-o ca fiind "erotica". In prezent, tinerii, care au luat parte la orgiile sotilor Wadsworth, sunt acum parti reclamante in proces.

Fostul prezentator sustine ca la un moment dat, toata scena erotica a fost intrerupt de a aparitia unui tanar, care ii urmarea din subsol. "M-am intors, m-am uitat in jur si am vazut acest tip. Trebuie sa va marturisesc ca am fost de-a dreptul socat. Nu stiam ce avea de gand sa faca. Dar dupa scurt timp a devenit clar ce spera sa faca. S-a intamplat. El a venit spre mine si eu am calcat stramb", marturiseste fostul prezentator.

La 69 de ani, barbatul a recunoscut ca intregul incident a avut lor intr-o padure, departe de locurile frecventate de turisti.

Sotia sa a recunoscut ca a avut relatii sexuale cu respectivul reclamant, insa a negat in repetate randuri ca era minor. Sotul ei, insa sustine ca a descoperit varsta tanarului dintr-o intamplare.

Intrebat de avocatul sau, Michelle Clarke, barbatul a sustinut ca i-a permis sotiei sale sa fie abordata de un alt barbat, intrucat aceasta a trait experienta unui fost sot abuziv, care a lasat-o "devastata" si nesigura.

El le-a spus juratilor ca doreste sa demonstreze tuturor ca prin fapta sa a incercat sa ii indeplineasca sotiei sale o dorinta erotica, noteaza The Independent.

"Eu si Julie avem o relatie plina de iubire. Devin brusc emotionat cand vorbesc despre aceste lucruri. Dar daca ma gandesc la trecutul lui Julie, care a avut parte de un partener abuziv, ma gandesc ca este corect sa spun ca Julie a fost si este in continuare o persoana devastata. Ea nu are incredere in capacitatile ei si desigur nici in corpul ei. Deja am spus cat este de frumoasa si nu numai in exterior, ci si in interior. Asadar este o fiinta umana speciala", marturiseste fostul prezentator.

"Si pe masura ce relatia noastra s-a dezvoltat, sotia mea a inceput sa prinda incredere in mine si sa-mi povesteasca despre partenerul ei abuziv, care era extrem de violent. Asa ca am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a scoate la iveala femeia din ea", adauga barbatul.

Parand vizibil emotionat, Wadsworth a spus: " Cred ca am facut o juxtapunere si am incercat sa demonstrez ca nimeni nu detine pe nimeni, ca nimeni nu este o posesie fizica a nimanui altcineva decat o propriei persoane. Asa ca am incurajat-o sa fie femeia pe care o vad astazi si pe care o iubesc si sunt foarte mandru de ea."

Doamna Wadsworth a pledat nevinovata in 11 acuzatii de agresiune sexuala, in timp ce sotul ei neaga noua contestatii ale aceleasi infractiuni.

Procesul celor doi soti este in curs.