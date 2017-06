Frauda cu pisici moarte, in Marea Britanie. Cati bani a obtinut un barbat dupa ce a inventat o tragedie cu feline

Adam Pattinson, un britanic de 34 de ani, a pacalit cei 3.500 de urmaritori ai unei pagini de Facebook dedicata iubitorilor de pisici sa ii doneze bani, sustinand ca, in urma unui incendiu, toate cele 3 feline ale sale ar fi murit. Imediat ce si-a postat povestea, oamenii s-au inghesuit sa ii doneze bani, barbatul strangand astfel aproape 2.500 de lire.

Ulterior, Pattinson a recunoscut in fata unui prieten ca a mintit, dar lucrurile au scapat de sub control. A ajuns in final la politie si, dupa ce le-a dat toti banii inapoi pagubitilor, a fost condamnat la 100 de ore de munca in folosul comunitatii. “Nu e vorba de bani”, spune o femeie inselata de Pattinson, “ci de trauma, oamenii au plans pentru el, au aprins o candela pentru pisicile lui si el chiar a tinut un discurs in care si-a exprimat recunostinta”.

Pattinson a marturisit ca, desi incendiul a avut loc, pisicile nu erau in casa si nici macar nu erau ale lui. Animalele apartineau iubitei sale, de care tocmai se despartise si care le luase cu ea. Avocatul sau a dat insa vina pe depresia produsa de finalul relatiei.