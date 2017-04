In imaginile surprinse de un amator in orasul Norilsk, din nordul extrem al Rusiei, se poate vedea cum o masina parcata neregulamentar este luata cu excavatorul si ridcata din nametii ce acopera orasul. "Asa ridicam noi masinile in Norilsk", a comentat autorul filmarii. "Nu costa mult, e rapid si asa poti dezgropa masina din zapada. Nici macar nu se zgarie prea tare".

Nu se stie de ce a fost abandonata masina pe o strada din oras. Se pare insa ca era acolo de mult timp, o dovada fiind faptul ca avea o galeata leagata de o portiera.