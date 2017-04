In copilarie era batuta la scoala pentru ca era "inalta si urata", insa a ajuns finalista la Miss Rusia

In varsta de 20 de ani, Anastasia Reshetova a participat in 2014 la Miss Rusia unde a iesit pe locul 2. Anastasia le-a marturisit fanilor ei ca in adolescenta era adesea batuta la scoala de colegi.

"Am ajuns o data acasa plina de vanatai. Le-am acoperit cu fond de ten, mi-am pus o gluga in cap si n-am spus la nimeni. Colegii ma bateau pentru ca spuneau ei eram urata si prea inalta", a povestit ea. Anastasia nu le-a spus parintilor prin ce a trecut pentru ca era prea "umilitor".

Parintii ei au divortat pe cand era o copila. Crescuta de un tata strict, Anastasia a plecat de acasa cand a implinit 17 ani. Dupa ce a devenit faimoasa in Rusia cu participarea la concursul de frumusete, tanara si-a deschis un salon de infrumusetare iar acum vrea sa scrie o carte despre cum sa duci un stil de viata sanatos.

Девочки, нам всем скоро предстоит блистать в весенне-летних облегающих нарядах, иногда даже слегка открытых! А это значит, что наше тело должно быть идеальным, чтобы в таких образах чувствовать себя на все 100!:) Предлагаю начинать преображение в нашей клинике! Мы как всегда подготовили для вас АКЦИИ на самые эффективные процедуры для красивого тела. А именно "Бразильская попа" + "Плоский живот" - всего за 2500 руб! Эти программы позволяют не только полностью забыть о дряблости ягодиц , живота , но и получить четкий , сексуальный рельеф мышц - заветные " кубики "! Всегда жду вас в @anatomia_beauty_clinic ❤

O postare distribuita de Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) pe 5 Mar 2017 la 08:10 PS

Красная помада - главная фишка в этом образе. Не иначе..! Да и вообще, давненько не было подобных снимков. Вы уже и забыли за что на меня сетовать можно.. aaaa

O postare distribuita de Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) pe 28 Mar 2017 la 13:57 PDT