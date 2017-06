La 30 de ani, o britanica a ramas insarcinata cu un adolescent de 16 ani, iar acum cei doi formeaza un cuplu

Kathleen Martin din County Durham a inceput sa discute cu Jack Fucile in iunie 2015, dupa ce acesta s-a oferit, pe Facebook, sa o ajute sa isi curete gradina, potrivit The Sun

Dupa 7 luni de relatie, Kathleen si-a dat seama ca era insarcinata, iar Jack a ajutat-o sa aduca copilul pe lume chiar in locuinta lor, dupa ce femeia a intrat in travaliu cu 3 saptamani si jumatate mai devreme.

Acum, ei au un fiu de 9 luni, pe nume Jay. Desi Kathleen are deja 2 copii dintr-o relatie anterioare, Jack fiind mai mare cu doar 5 ani decat cel mai in varsta, femeia spune ca cei doi se “comunica foarte bine”.

Initial, Kathleen era putin circumspecta in privinta relatiei ei cu Jack, care este cu 14 ani mai tanar decat ea. Se pare ca mama adolescentului, Angela, care este cu 9 ani mai in varsta decat Kathleen, a ramas socata de relatia celor doi.

Britanica a spus: "Jack este foarte matur pentru varsta pe care o are, in ciuda diferentei de ani dintre noi, ne intelegem de minune. Dupa ce a trecut peste socul vestii ca sunt insarcinata, era entuziasmat ca va fi tata."