La doar 12 ani, lungimea parului ei atinge 139 de centimetri. Cum arata tanara supranumita "Rapunzel". FOTO

Nina Bychkova este supranumita Rapunzel si nu s-a tuns niciodata, iar lungimea parului ei a ajuns la 139 de centimetri, potrivit Siberian Times

Mama ei, Olga, a spus: “Prietenii Ninei nu intelegeau niciodata de ce nu se putea juca cu ei, dupa ce se spala pe cap. Omiteau faptul ca ii lua foarte mult timp ca sa se usuce”.

Acum, tanara vrea sa intre in Cartea Recordurilor pentru cel mai lung par din lume. “Mama a aflat ca exista undeva o fata, in Mexic, al carei par are 150 de cm. Am decis sa il las pe al meu sa creasca in continuare”.