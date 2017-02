Le-a luat doar 10 secunde sa fure bijuterii de 20.000 de lire. Seria de greseli care le-a adus politia direct la usa casei

Jaful a avut loc in noiembrie 2015, la magazinul de bijuterii G Naran. Cu toate ca atacatorii au crezut ca au planificat totul in cel mai mic detaliu, doua scapari majore au facut ca politistii sa ii prinda, relateaza Mirror.

In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum Hassan Amir, de 18 ani, Awale Madar, de 23, si Hussnain Gulzar, de 18, se dau jos in fata magazinului dintr-un autoturism marca Nissan Qashqai, furat, si intra in magazin.

Jaful a durat in jur de 10 secunde, timp in care baietii au spart cu topoarele vitrinele magazinului, au aruncat o grenada cu gaz, i-au amenintat pe angajati si au insfacat cate bijuterii au putut, dupa care au fugit cu masina. Paguba totala se ridica la 20.000 de lire in bijuterii de aur.

Tinerii au lasat in urma doua topoare, cu tot cu etichetele pe ele. Lucru care i-a indrumat pe anchetatori pana la magazinul de unde le cumparasera cu doar o zi in urma. In plus, unul dintre ei a inregistrat in GPS-ul masinii adresa de acasa, dupa care automobilul a fost abandonat si recuperat de politisti. La fata locului s-au gasit si o cagula si o sapca, ce contineau urme de ADN.

Vineri, dupa 15 luni de anchete, cei trei au fost condamnati: Awale, seful bandei, a primit 10 ani de inchisoare, Hussnain a primit doar sase ani pentru furt si atacul cu toporul, asta pentru ca a pledat vinovat, iar Hassan, care si-a recunoscut si el fapta si care in plus a fost acuzat si de posesie si comercializare de droguri a primit cinci ani de puscarie.