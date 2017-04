Locul neobisnuit in care si-au facut nunta doi tineri din Los Angeles. "Ne plac mult aceste preparate"

Au venit in tinuta aleasa: ea in rochie de mireasa, cu trena tinuta de domnisoare de onoare, el in costum.

"Ne plac mult preparatele de la acest lant fast-food. Noi ne-am mutat in New Mexico si acolo nu avem restaurante ca acestea. Iata motivul pentru care ne aflam aici", le-a spus mirele jurnalistilor, care au completat alaiul.

Cei doi s-au nascut si au crescut intr-o suburbie a metropolei Los Angeles. Dar barbatul este militar in fortele aeriene, iar datoria l-a chemat la o baza din New Mexico.