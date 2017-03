Mama arestata dupa ce a pus pe YouTube un clip cu copii sai. Pericolele la care i-a putut expune pe cei mici

Holly Piazza, o amama de 45 de ani si-a filmat copiii jucandu-se in platforma camionetei sale, umpluta cu bile mici, colorate. Totul se petrecea in timp ce iubitul ei conducea camioneta. Clipul a strans 1 milion de afisari pe YouTube, dar cei doi au fost curand arestati.

Politistii din orasul californian Corona i-au pus sub acuzare pentru ca ar fi pus in pericol viata copiilor, dar si pentru ca au o parte din bile au cazut pe sosea. Oamenii spun ca bilele erau insa perle de baie, care se topesc la primul contact cu apa. In plus, cei mici par ca se distreaza pe cinste.

Holly a recunoscut insa la un post TV ca "au fost 5 minute de decizii parentale proaste".