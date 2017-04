Motivul pentru care o tanara britanica a fost inchisa de tatal ei timp de 4 ani. Fata l-a dat in judecata, apoi a renuntat

Amina Al-Jeffery s-a nascut si a copilarit in Swansea, In Marea Britanie, dar a fost mutata de familie in Arabia Saudita cand avea 16 ani. Dupa patru ani, insa, tanara s-a intors iin tara natala ca sa isi dea tatal in judecata, dupa ce a fost inchisa intr-un apartament cu gratii, unde nu avea acces la toaleta si statea mai mult flamanda.

Fata isi acuza tatal ca ar fi tinut-o captiva doar pentru ca a sarutat un baiat. Ea s-a pozau in fata unor gratiilor apartamentul tatalui ei si a demarat proceduri legale impotriva acestuia. In septembrie, insa, Amina a trimis un mail la Inalta Curte, in care isi exprima clar dorinta sa inchida cazul.

Desi initial judecatorul nu a vrut sa renunte la caz, ulterior si a fost de acord cu decizia tinerei, pentru ca familia sa se poata reuni. Avocatul fetei spune ca Amina a reusit sa ajunga la o intelegere cu tatal acesteia si planuieste sa isi termine studiile in Arabia Saudita, iar ulteriir sa faca in Marea Britanie.

Pentru ca procesul sa se sfarseasca, tatal ei, in varsta de peste 60 de ani, a fost nevoit sa asigure magistratii britanici ca nu se va opune in momentul in care Amina va dori sa studieze sau sa lucreze in strainatate. Tanara va avea, de asemenea, acces nelimitat si neingradit la telefon si laptop si se va putea casatori cu oricine va dori.

Judecatorul afirma ca procesul nu au fost in zadar, intrucat chiar si Amina recunoaste ca fara ele nu ar fi putut obtine toate libertatile de care se va bucura de acum inainte. Judecatorul spera ca relatia Aminei cu tatal ei sa urmeze un curs normal si sa nu mai ajunga iar la tribunal.