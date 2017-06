Nu o sa uite niciodata ziua in care a fost ceruta de sotie. Gestul memorabil facut de barbat in prezenta fiicei sale - GALERIE FOTO

Grant Tribbett (29) a intalnit-o pe iubita sa, Cassandra Reschart, in urma cu un an de zile. Din clipa in care s-a indragostit de Cassandra, barbatul si-a asumat rolul de tata pentru fiica acesteia, Adrianna, in varsta de 5 ani.

Cucerit de Cassandra, Grant a decis s-o ceara in casatorie intr-un mod cu totul surprinzator, neuitand-o pe fetita acesteia.

"Dupa ce am servit micul dejun, speram si ma rugam ca el sa nu ingenuncheze in mijlocul unui local plin de oameni", a marturisit Cassandra.

Tanarul a ales insa un momement cu totul deosebit.

"Ne-am plimbat foarte mult prin padure, in timp ce eu purtam tocuri. Intr-un final ne-am indreptat catre un pod de lemn, aflat in mijlocul padurii, iar atunci el a incetinit si s-a asezat in genunchi", isi reaminteste cu emotie Cassandra.

Femeia sustine ca, fara indoiala, cel mai emotionant moment a fost acela dedicat fiicei sale.

"Dupa ce m-a cerut in casatorie, Garant s-a pus din nou in genunchi in fata fiicei mele, intrebandu-o daca este de acord"

Viitoarea mireasa sustine ca vorbele iubitului ei au emotionat-o pana la lacrimi. "In momentul in care i-a spus acele cuvinte frumoase, am izbucnit in lacrimi."

Si fiica celor doi a fost impresionata de gestul barbatului, spunandu-i mamei ei. "In sfarsit am un tatic, mami. In sfarsit am un tatic", iar in loc de inel, barbatul i-a daruit Adriannei un lantisor, "simbol al faptului ca o parte din inima lui este la ea".