O adolescenta britanica nu si-a mai taiat unghiile de trei ani. Metoda bizara prin care tasteaza pe telefonul mobil

Inca de cand avea 13 ani, britanica Simone Taylor a decis sa nu isi mai taie unghiile. La 16 ani acestea masoara aproape 12 centimetri, iar cele de la degetele mari au sarit de 18 centimetri, relateaza The Independent.

Simone are foarte multa grija sa nu isi rupa unghiile si marturiseste ca imbracatul si cam orice alta activitate ii ia o vesnicie. A invatat chiar sa tasteze pe telefon cu articulatiile degetelor de pe dosul palmei. Manichiura ii ia trei ore.

Probleme apar fireste si la scrisul cu stiloul sau pixul, ori la activitatile sportive: "Unghiile mele sunt prea mari ca mai pot tine un pix cum trebuie. Acum am examene si este foarte greu sa scriu, dupa o ora ma dor mainile foarte tare."

"Nu era intentia mea sa le las atat de lungi, dar pe masura ce cresteau, la fel o faceau si complimentele pe care le primeam. In primul an imi ziceam in fiecare zi ca le voi taia, dar nu am facut-o." povesteste fata.

Estonia!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thank you, @piziassu aaaa! #estonia #thisgirliscrazy #CrazyNailLady #nailsworldwide #breakingnews #SorryForSpamming #nailpolish #naturallongnails #longnails #longnaturalnails #nailslong #realnails #naturalnails #nailporn #daggernails #claws #clawlife #nailstagram #fingernails #longfingernails #manicure

A post shared by Simone Christinaaaaaaaaa (@simone_christina_) on Apr 6, 2017 at 11:41am PDT

Anul trecut, adolescenta si-a rupt o unghie intr-o poarta de metal, lucru care a dat nastere unei adevarate crize de isterie. Norocul a fost ca avea la ea niste lipici pentru unghii si a rezolvat problema pe loc.

Taylor a postat pe contul sau de Instagram zeci de poze cu articole in toate limbile in care era prezentat cazul sau.