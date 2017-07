O adolescenta de 18 ani s-a sinucis dupa ce ar fi fost determinata de iubitul ei, student la psihologie. Ce spun parintii

Emily Drouet s-a sinucis dupa o perioada in care iubitul ei, Angus Milligan, 21 de ani, ar fi supus-o la agresiuni fizice si psihice. Parintii fetei spun ca acesta o lovea peste obraz sau o imbrancea in public, ii adresa cuvinte jignitoare in fata cunoscutilor si ii trimitea mesaje pe telefon in care ii spunea ca e o "ciudata", relateaza Daily Mirror.

Seful politiei din Aberdeen, Scotia, Malcolm Garden, l-a caracterizat pe Milligan drept un tanar "violent", "obsedat sa detina controlul", si spune ca regreta ca nu sta in puterea lui sa aplice o sentinta in cazul tanarului.

Emily a fost gasita moarta in camera ei de la caminul universitatii, anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca adolescenta fusese vizitata de Angus in aceeasi zi, cu cateva ore inainte. Acesta a sustinut ca vizita a fost una pozitiva, de impacare, dupa o perioada mai tensionata.

Instanta a considerat ca nu exista probe suficiente impotriva lui Angus, iar tanarul nu a fost acuzat de nicio fapta.