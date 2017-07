O britanica, mama a 2 copii, a trecut prin momente de groaza, dupa ce s-a declansat alarma in avionul in care se afla - VIDEO

Nickola Tye se afla la bordul unui avion, avand cursa Ibiza-Leeds, atunci cand s-a instalat panica in avion. De frica, femeia i-a trimis un mesaj de adio sotului ei: "Te iubesc", ii scria tanara speriata, noteaza jurnalistii de la The Sun.

Alarma, sustine Nickola, a fost urmata de anuntul facut de piloti: "Pregatiti-va pentru o aterizare de urgenta".

"Nu am avut cei doi copii sau sotul langa mine. Ma gandeam numai la faptul ca nu-i voi mai revedea", sustine tanara in varsta de 39 de ani.

Aceasta marturiseste ca atunci cand turbulentele au scazut in intensitate a reusit sa-i scrie un mesaj sotului sau. "In avion au cazut mastile de oxigen. Daca se intampla ceva, vreau sa stii ca te iubesc", este mesajul transmis de britanica.

Atunci cand avionul a fost redresat si a ajuns la altitudinea sigura, acesta a fost redirectionat spre Aeroportul din Barcelona.

Din fericire, aeronava a reusit sa aterizeze in siguranta. "A fost groaznic...Chiar daca totul se terminase, creierul meu era in continuare in stare de soc", sustine Nickola.

Ulterior, compania le-a pus la dispozitie pasagerilor o alta aeronava, iar dupa 4 ore au reusit sa ajunga in siguranta la destinatia Leeds. Jurnalistii de la The Sun sustin ca unii pasageri au fost atat de inspaimantati incat au refuzat sa se imbarce.

Reprezentantii Jet2 au facut precizari duminica referitoare la incident, reclamand "o problema tehnica minora".