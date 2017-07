O eleva din SUA se simte "rusinata" dupa ce i s-a cerut sa refaca fotografia pentru albumul scolii. Cum a venit imbracata

Grace Gable, in varsta de 17 ani, este din statul Illinoise, America. Tanara a ales sa se fotografieze pentru albumul scolii, intr-o bluza galbena, care i-a lasat umerii la vedere, ceea ce i-a infuriat pe directorii scolii.

"Este o nebunie ca femeile sa fie fortate sa poarte haine pe care altii le considera a fi potrivite", este mesajul publicat de tanara, alaturi de fotografia pe care a facut-o la scoala.

Revoltata de cele intamplate, tanara a lansat o petitie. "Dupa cum puteti vedea, aceasta fotografie este complet inocenta, iar puloverul pe care-l port este unul modest, care imi acopera partile corpului", scria fata pe o retea de socializare.

Insane that women are forced to wear the clothing that others deem appropriate. https://t.co/Nv1iFEHT4Y

— Grace Goble (@gracegoble525) July 24, 2017

Dupa intregul incident, tanara sustine ca se simte "rusinata" de reprosurile aduse.

"Sa auzi femeile ca poarta lucruri care le face sa se simta confortabil si fericite in corpul lor este oribil de sexist", sustine tanara.

Petitia tinerei a avut un real succes, iar, in cele din urma, scoala i-a acceptat fotografia.