O fata de 14 ani sare din telefondola, iar cei aflati dedesubt o prind. Momentul, surprins de camera

Din fericire, a fost prinsa de cei aflati dedesubt.

Fata a alunecat si ramasese prinsa sub bara de siguranta, care ii ajunsese sub barbie. Risca sa se sufoce, spun martorii. Dar, cei care s-au adunat la sol au convins-o sa-si dea drumul si cativa barbati au reusit s-o prinda.

Adolescenta a fost transportata la spital, dar medicii spun ca a scapat doar cu sperietura.