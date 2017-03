O femeie care a stat 7 ani in coma si-a vazut fiica pentru prima oara de la nastere. Momentul a fost filmat - VIDEO

Danijela Kovacevic din Vojvodina s-a imbolnavit in 2009, cand a nascut-o pe fiica ei, Marija. Ea a facut septicemie in timpul nasterii si a ramas intr-o stare vegetativa, conform Metro

Young mum reunited with daughter after waking up from 7-YEAR coma after suffering deadly virus during birth https://t.co/Mghsge9B8c pic.twitter.com/jSgZMhMvcf

— Daily Mirror (@DailyMirror) March 10, 2017

Acum, Danijela si-a revenit si i-a surprins pe doctorii sarbi, care nu mai intalnisera un asemenea caz, unde cineva aflat atata timp in coma sa supravietuiasca.

Femeia s-a reunit cu fiica ei, care acum are 7 ani. Un prieten al familiei Kovacevic a declarat: “Dupa ce vine de la scoala, Marija sta alaturi de mama ei in fiecare zi. O consoleaza, o face sa rada”.

Tatal Danijelei, Djordje Kovacevi, a vorbit despre cum fiica ei nu poate sa tina in mana un carnet sau stilou. “Se reface greu, dar Danijela se simte mai bine. A inceput sa puna kilograme, e mai vioaie. Reactioneaza, rade si, de asemenea, devine nervoasa.”

Danijela se recupereaza la un centru din Germania, dar are nevoie de 50.000 de euro pentru a-si continua tratamentul. Familia si prietenii ei incearca sa stranga banii.