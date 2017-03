O femeie de 73 de ani a facut fertilizare in vitro si a nascut un baietel. De ce se plange batrana dupa un an de la nastere

Dalijnder Kaur, in varsta de 73 de ani, din Punjab a nascut pe 19 aprilie 2016 un baietel. De cand a nascut, se confrunta cu tensiune arteriala si are dureri articulare, conform Daily Mail

Fiul ei, Armaan, a inceput sa mearga de-a busilea, iar asta isi pune amprenta asupra batranei, care a incetat sa il mai alapteze dupa 3 luni de zile.

Ea a declarat: “Tensiunea mea arteriala suferia si obosesc foarte rapit acum. Am fost consultata de cativa doctori, mi-au dat medicamente si mi-au recomandat o dieta. Imi este teama pentru Armaan. Trebuie sa am grija de sanatatea mea, dar si de cea a lui Armaan. Corpul nu mai rezista. Este mai greu decat am crezut”.

Dalijnider a adus pe lume primul ei copil dupa 46 de ani casatorie. Sotul ei, Mohindir Singh Gill, in varsta de 80 de ani, a fost de acord ca sotia sa se supuna unui tratament in vitro, dupa mai multe incercari esuate de a avea copii. Armaan, care va implini luna viitoare un an, cantareste aproape 7 kilograme.

“El are sub greutatea normal. Este destul de slabut si chiar scutecele indicate pentru varsta lui nu ii vin bine. E posibil sa fie slab din cauza faptului ca nu l-am hranit cum trebuia. Dupa primele 3 luni de zile, nu l-am mai alaptat.”