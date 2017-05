O femeie din Columbia l-a prins pe sotul ei ca o insela si a inghitit 9000 de dolari. Care este suma pe care au salvat-o doctorii

Sandra Milena Almeida, in varsta de 28 de ani, a inghitit 9000 de dolari. Femeia a declarat ca a ascuns banii in casa, dupa ce a aflat ca sotul ei o insela si planuia sa il paraseasca, relateaza Metro

Totusi, barbatul i-a gasit si cei doi au inceput sa se certe. Dupa aceea, el i-a cerut jumatate din suma. In timpul conflictului, ea a inceput sa inghita bancnotele.

A doua zi, din cauza durerilor abdominale, ea a fost transportata de urgenta la spital. Femeia nu le-a precizat doctorilor despre bani, dar in urma unei radiografii, acestia si-au dat seama ca bancnotele se aflau intre stomac si intestine.

Almeida a fost operata de urgenta, la Spitatul Universitar Santander din Bucaramanga. Doctorii au ramas socati cand au scos sute de bancnote de 100 de dolari, ei reusind sa salveze aproximativ 5700, dupa ce au spalat si uscat banii.

Unul dintre doctori a spus ca banii au fost inmanati autoritatilor, iar un judecator o sa decida ce suma va primi fiecare.