O femeie din Australia si-a fracturat gatul dupa ce a stranutat. Ce s-a intamplat la o diferenta de 5 ani, dupa ce a ras. FOTO

Monique Jefrrey, in varsta de 33 de ani, din Melbourne se afla in pat, in martie 2012, cand a stranuntat dintr-o data, iar o vertebra i s-a fracturat, potrivit Metro

Monique de-abia a mai putut sa se miste. Totusi, a reusit sa-i trimita un mesaj sotului ei, Sam, cerandu-i ajutor. Ea a fost transportata de urgenta la spital.

Monique a avut gatul imobilizat intr-un guler cervical, timp de 3 luni si jumatate, dispozitiv folosit pentru a-i readuce vertebra in pozitia initiala. Anul acesta, in aprilie, Monique si-a fracturat gatul pentru a doua oara, in acelasi loc.

Ea a declarat: “Mi se umflase gatul cand eram la serviciu. Am simtit o durere profunda, dar il mai puteam misca. O ora mai tarziu, glumeam alaturi de colegii mei si s-a intamplat din nou. Gatul meu s-a blocat la fel ca prima oara. Durerea a fost crunta si am chemat ambulanta.”

Doctorii au ramas uimiti de cazul unic al lui Monique.