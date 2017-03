O fetita de 10 ani a fost data jos dintr-un avion din cauza tinutei. Linia aeriana nu permite nici macar "blugi rupti"

Personalul companiei aeriene United Airlines nu permis sambata accesul unei fetite de 10 ani la bordul zborului Denver si Minneapolis pe motiv ca purta o pereche de pantaloni prea mulati.. Decizia companiei a provocat un val de reactii in mediul virtual, unde ceilalti pasageri au povestit intamplarea. "Agentul companiei United nu i-a dat voie unei fetite in pantaloni mulati sa zboare in avionul cu destinatia Denver - Minneapolis pe motiv ca nu are voie cu acei pantaloni, fiindca sunt prea stramti", sustine unul dintre pasageri, potrivit Daily Mail.

Linia aeriana se apara si spune ca nu a permis sambata accesul fetitei si a altor doua tinere la bordul aeronavei ce opera zborul-Minneapolis deoarece compania isi rezerva dreptul de a refuza persoanele care nu sunt imbracate adecvat sa urce la bordul avioanelor.

Purtatorul de cuvant al United Airlines, Jonathan Guerin, a declarat ca masura luata este corecta intrucat "Adolescentii sunt extrem de reprezentativi pentru companie. Le vom cere sa respecte aceste reguli si pasagerilor care vin incaltati in papuci sau cei imbracati cu haine prin care se poate observa lenjeria intima sau cei care poarta blugi rupti", noteaza Sky News.

Reprezentantii companiei au sustinut ca au permis fetitei sa se urce in avion dupa ce si-a schimbat hainele cu unele mai decente, in timp ce celelalte doua persoane au ratat zborul deoarece nu au avut haine de schimb la indemana.