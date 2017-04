O fosta finalista "Miss Italia" a aparut pentru prima oara in public, dupa ce in urma cu 2 luni iubitul a atacat-o cu acid

Gessica l-a cunoscut pe iubitul ei, Jorge Edson Tavares, in 2004, iar cei doi au fost impreuna pana in vara lui 2016.

Dupa ce s-au despartit, tanara a inceput sa fie hartuita de barbat si l-a reclamat la politie. Pentru a se razbuna, Tavares a asteptat-o in fata casei si i-a aruncat cu acid pe fata.

"In timp ce acidul imi manca fata, m-am pus in genunchi si l-am rugat pe Dumnezeu sa nu raman oarba", povesteste Gessica.

Au urmat doua luni extrem de grele pentru tanara, care a suportat mai multe interventii chirurgicale. In plus, in prezent cheltuie lunar 600 de lire pe medicamente care ii alina durerea.

Fostul ei iubit se afla in prezent in puscarie si asteapta sa fie judecata. In ciuda ranilor pe care le-a suferit, Gessica spune ca nu vrea razbunare. "Vreau doar sa ma vada si sa realizeze ce a facut", a povestit fostul model la emisiunea la care a fost invitata.