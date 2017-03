O greseala de scriere i-a distrus viata unui barbat din Maria Britanie

Nigel Lang avea 44 de ani si era multumit de locul de munca. Ajuta adolescentii sa lupte impotriva dependentei de droguri intr-un centru de dezintoxicare. In mai 2011, insa, s-a trezit arestat si acuzat ca ar fi detinut si distribuit un numar simtitor de imagini cu minori in situatii indecente.

A petrecut urmatoarele 3 saptamani singur, departe de casa, chiar daca fiul sau cel mic plangea si intreba de ce a disparut asa brusc. Cand investigatia politiei a luat sfarsit si Nigel a intrat din nou in posesia calculatoarelor sale, nevinovatia lui a fost dovedita.

Pentru el, insa, acuzatia ca ar fi un pedofil i-a afectat viata si l-a transformat intr-un somer paranoic. Nu s-a mai simtit in stare sa se intoarca la vechiul job, deoarece se temea de acuzatii din partea adolescentilor pe care incerca sa ii ajute.

Dupa 11 luni de lupta cu paranoia si cu sindromul de stres post-traumatic, Nigel a inaintat o plangere impotriva politiei din Yorshire si a aflat, prin intermediul unui avocat, ca arestarea lui a avut loc din cauza unei greseli de scriere a altei sectii de politie.

Politia din Hertfordshire a trimis politiei din Yorshire o notificare cum ca au indentificat un IP de pe care au fost trimise mai multe imagini indecente cu copii. Din cauza unui numar scris in plus, IP-ul a condus direct la calculatoarele sotiei lui Nigel, care nu a fost, insa, anchetata.

Nigel sustine ca acest lucru nu s-a intamplat, deoarece sotia lui este alba. Astfel, Nigel a acuzat politia de rasism si sexism.

Dupa ce a primit scuze in scris de la departamentul de politie din Hertfordshire in 2014, Nigel a cerut o compensatie in baza legii pentru protejarea datelor din 1998, iar 2 ani mai tarziu a primit 74.693 de dolari, plus costuri legale. Cu toate acestea, insa, Nigel sustine ca banii nu vor reusi niciodata sa ii readuca viata pe care o avea inainte.