O mireasa din Alaska a izbucnit in plans cand a vazut un barbat venind la nunta ei. Cine era omul

Becky Turney a trait o drama dupa ce fiul sau, Triston, a murit in anul 2015 la varsta de numai 19 ani. Vestea mortii fiului ei a determinat-o pe tanara mama de 40 de ani sa-i doneze organele. Chiar la nunta sa, mireasa a avut parte de o surpriza. Sotul sau a organizat intalnirea dintre ea si cel caruia fiul sau i-a oferit o sansa la viata.

Astfel, Becky a avut ocazia de-a asculta cum inima fiului sau bate in pieptul unui tanar numit Jacob Kilby pe care nu a avut ocazia sa-l intalneasca pana acum.

"Am inceput sa planific surpriza impreuna cu Jacob inca de acum patru-cinci luni. El este un tanar minunat", a marturisit mirele.

Mireasa s-a dovedit a fi extrem de fericita cand a ascultat cum inima fiului sau continua sa bata si le recomanda tuturor celor care au posibilitatea sa doneze sa nu ezite s-o faca. "Incurajam pe toata lumea sa devina donator de organe. Salvezi vieti si ni le schimbi noua pentru totdeauna", a completat mirele.

Tanarul, care a primit inima fiului lui Becky, le este foarte recunoscator. "Este vorba de iubire si de faptul ca cele doua familii trebuie sa stea impreuna. Eu si Becky pastram legatura, iar eu chiar ma aflu la ea in vizita in Alaska", marturiseste Jacob.

Becky sustine ca nunta sa a fost cea mai frumoasa zi din viata sa, intrucat l-a putut avea pe fiul ei aproape. "Cea mai frumoasa surpriza din lume. Iti multumesc pentru ca ii porti inima lui Triston. Iti multumesc ca esti aici", scrie Becky intr-un mesaj postat pe o retea de socializare.

In plus, la nunta a fost un scaun rezervat fiului sau decedat pentru a-i marca astfel prezenta. "Sunt in rai in ziua nuntii tale, ce as putea sa faca Voi cobori pe Pamant pentru a petrece alaturi de tine. Asa ca te rog sa-mi pastrezi un loc, un scaun gol. Tu nu ma vei vedea, insa eu voi fi acolo", scria pe scaunul destinat fiului raposat a carui inima continuna sa bata.

Gestul impresionant al femeii a ajuns la inima mai multor internauti. "Iti multumesc pentru ca oferi viata altor familii. Si eu sunt mama unui baietel care a primit un transplant de inima", este unul dintre mesajele de incurajare primite de internauti.