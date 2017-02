O tanara londoneza care voia sa lucreze in televiziune sustine ca a fost data afara pentru ca "e prea frumoasa". Vezi cum arata fata - FOTO

Emma a ajuns la 9:30 la serviciu si trebuia sa plece abia la 6 seara, doar ca imediat cum a fost vazuta de managerul ei acesta a intrebat-o: "Esti model, participi la prezentari de modaa De ce nu ai fost angajata la receptiea" relateaza The Sun.

Apoi barbatul i-a luat numarul de telefon al tinerei si a invitat-o in oras, asta pentru ca la finalul discutiei sa o concedieze.

In CV-ul sau Emma se descrie ca fiind asistent de productie si cameraman.

"Eram data cu ruj, dar din punctul meu de vedere nu eram indecenta. Purtam o camasa si pantaloni. Chiar nu cred ca aratam deplasat. Mi-a luat numarul de telefon si a sugerat sa iesim in oras. Am fost foarte dezamagita, nici nu am stiut cum sa reactionez. Poate ca compania angajeaza doar oameni stersi." povesteste fata.

Emma mai spune ca a lucrat cu numeroase companii, iar aspectul sau fizic nu a fost niciodata o problema, in special in mediul creativ.

Patronul Unit TV a declarat ca il va concedia pe managerul cu pricina, din cauza mai multor lucruri pe care nu le-a facut corespunzator.