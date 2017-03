O tanara si-a pierdut poseta intr-un club, iar un strain i-a inapoiat-o impreuna cu un bilet. Ce mesaj infiorator a transmis

Hayley Minn, in varsta de 25 de ani, se afla intr-un club cand si-a pierdut poseta fiind sub influenta alcoolului. Din fericire, obiectul i-a fost returnat dupa sase saptamani, conform The Sun.

Totusi, pe langa lucrurile ei, in poseta se mai afla si un bilet de la “un admirator secret”, pe care Hayley l-a numit “unul dintre cele mai infioratoare primite vreodata”.

Desi mesajul incepea oarecum normal, cu cat inainta, devenea tot mai ciudat: “Desi intentionam sa iti caut in poseta pentru a-ti afla adresa, pe langa asta am gasit si cateva lucruri “obraznice”. Nu trebuie sa te simti jenata de acest aspect. Ii apreciezi pe oamenii care folosesc extra protectie.“, a scris cel care i-a gasit poseta.

Trecand peste faptul ca a gasit preservative in poseta lui Hayley, “admiratorul” i-a scris ca este una dintre cele mai frumoase femei pe care le-a vazut vreodata. Impresionat, probabil, de poza pe care o avea in poseta, acesta s-a oferit s-o invite la o intalnire.

Scrisoarea continua: “As vrea sa iesim la o intalnire si sa petrecem putin timp impreuna, dar sunt sigur ca deja ai pe cineva in viata ta, care are grija de tine. Daca nu, atunci, ofera-mi mie aceata sansa”.

Apoi, cel care a scris acest mesaj a lasat o adresa de email, inainte sa isi ia adio. Hayley a spus ca nu a mai auzit de “piretenul ei secret”, dupa ce si-a primit poseta.