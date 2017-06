O ursoiaca insotita de 2 pui a poposit jumatate de ora in fata unei pensiunii din Tusnad, Romania. Ce spun localnicii despre aparitie

Fara sa se teama, ursuletii au traversat strada prin fata unei masini si au disparut in padure, dupa ce au fost alungati de cativa caini. In ultima vreme, salbaticiunile coboara tot mai des in statiune, sustin localnicii.

Pana acum, animalele erau obisnuite sa gaseasca mancare in containerele de la marginea localitatii, dar acestea au fost securizate de autoritati.