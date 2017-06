O vatmanita din Turcia a observat un barbat rugandu-se. Gestul pe care l-a facut a impresionat o lume intreaga.

Imaginile au fost surprinse in orasul turc Izmir, unde se poate observa un barbat care se roaga intre sina unui tramvai si partea carosabila.

Aysu Tuna, mecanicul unui tramvai, a sustinut ca a oprit vehiculul pe care il conducea pentru a-l astepta pe barbat sa-si termine rugaciunea.

"Am remarcat un barbat care se ruga. In mod obisnuit, l-as fi avertizat sonor, dar nu am vrut sa-l deranjez din rugaciune. Asadar am oprit tramvaiul", sustine Tuna.

Gestul femeii a fost criticat de multi dintre calatori care au fost deranjati de faptul ca vor intarzia la munca.

Tuna a marturisit ca barbatul i-a multumit pentru gestul sau de-al lasa sa-si termine rugaciunea.