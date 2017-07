Parada militara emotionanta pentru un caine al armatei SUA bolnav de cancer. Sute de oameni i-au spus adio animalului-erou

"Cena", un labrador antrenat pentru a detecta bombe, a activat ani de zile in Afganistan, ajutandu-i pe puscasii marini americani. "Trecut in rezerva" in 2014, simpaticul catel-erou a devenit animalul de companie al camaradului sau de razboi, caporalul Jeff DeYoung.

Catelul s-a imbolnavit insa de cancer osos si medicii au decis ca e mai bine sa fie eutanasiat decat sa sufere. DeYoung i-a oferit insa, in ultima zi de viata, o adevarata parada intr-un Jeep al armatei escortat de poilitie prin statul Michigan.

Sute de oameni, atat apropiati ai caporalului, cat si straini au venit sa ii spuna adio lui Cena si sa-l sarute chiar in ultima sa zi de viata.