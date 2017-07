Parasita cu o saptamana inainte de nunta, o americanca a decis sa-si transforme petrecerea intr-un gest caritabil

Sarah Cummins a marturisit ca logodnicul sau a sunat-o cu o saptamana inainte de nunta si i-a marturisit ca s-a razgandit, nefacand publice motivele care l-a determinat pe barbat sa se razgandeasca.

Sarah a decis sa nu anuleze nunta, ci sa o transforme intr-o petrecere pentru 170 de oameni fara adapost.

"Pentru mine este important ca ei sa stie ca merita sa fie in acet loc mai mult decat altii", a marturisit Sarah.

Cativa localnici, dar si oameni de afaceri, s-au alaturat initiativei femeii si le-au donat imbracaminte noilor ei invitati.

"Pentru multi dintre noi acesta este un prilej bun de-a ne arata ceea ce am putea avea sau ne reaminteste de ceea ce am avut", rosteste cu nostalgie unul dintre invitati.

Sarah a avut alaturi de ea trei tinere, care urmau sa-i fie domnisoare de onoare, pe mama sa si o matusa. Femeile au ales sa vina pentru a o sustine pe tanara care urma sa devina mireasa.

Indiana woman turns cancelled wedding into a party for the homeless https://t.co/tTlfiG7yGx

— The Guardian (@guardian) July 16, 2017

Sarah are 25 de ani si este studenta la Farmacie. Tanara recunoaste ca fostul ei logodnic a platit cea mai mare parte a nuntii, insa a fost de acord sa doneze banii acestei cauze nobile.

Cu toate acestea, Sarah nu a putut decide ce va face cu rochia de mireasa. "Este dureros sa ma gandesc la asta", a marturisit tanara