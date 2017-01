"Patinaj artistic" pe strazile din Canada. Nicio masina nu mai reuseste sa opreasa din cauza zapezii. Ce se intampla cu masina politiei si utilajul de deszapezire care vin in ajutor - VIDEO

In aceasta iarna a nins mult si la Montreal, iar strazile din oras s-au transformat intr-un adevarat patinoar.

Astfel, din cauza poleiului, pe strazile din oras s-a format un adevarat haos.

Cel mai probabil, soferii fiind luati prin surprinde, nu au reusit sa-si schimbe anvelopele de vara pe cele de iarna, asa ca niciunul nu mai reuseste sa franeze sau sa stapaneasca masinile.

Intr-un filmulet postat pe facebook se vede cum mai multe autobuze intra unul in altul si niciunul dintre soferi nu mai poate face nimic. Tot in imagini se vede ca in ajutor vine o patrula a politiei, care nici ea nu mai poate fi controlata de catre sofer si intra in alte masini.

Colac peste pupaza, nici masina solicitata pentru a deszapezi drumurile, nu mai face fata patinajului format pe drumuri.

Sursa video: ProMotor