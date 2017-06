Politia canadiana este in cautarea unui deget mumificat. Ce au facut cu el angajatii unui hotel vreme de 40 de ani

Se presupune ca barbatul ar fi furat un deget uman mumificat. De mai bine de 40 de ani, hotelul Downtown, din Dawson City, le-a oferit clientilor bautura sourtoe cocktail. In pahar se toarna whisky peste un deget de la mana, care prezinta unghie, relateaza The Guardian

Sambata, un client s-a laudat ca voia sa fure degetul. Mai tarziu, l-a convins pe unul dintre membrii staff-ului sa ii dea voie sa consume bautura in afara programului de 2 ore destinate consumului de alcool la bar.

Dupa jaful de sambata, reprezentatii hotelului au contactat politia si au oferit chiar si o recompense pentru informatii. “Din fericire, avem cateva degete de rezerva, dar trebuie sa il recuperam pe acesta”, a declarat Terry Lee.

Acest deget era ultimul adaugat in colectia barului, fiind donat de un barbat caruia i-a fost indepartat chirurgical degetul de la mana. Dupa ce a stat 6 luni in sare, la conservat, staff-ul a inceput sa il puna in bautura abia in acest weekend, a declarat managerul hotelului.

Cel putin alte 8 degete au disparut de-a lungul anilor, fiind furate sau inghitite.