Politia italiana l-a arestat pe "perversul de la Fontana di Trevi". Ce au gasit agentii in telefonul lui

Victima a tipat, atragand atentia politistilor. Barbatul i-ar fi convins probabil ca a atins-o din greseala, daca telefonul nu i-ar fi deconspirat si alte preocupari.

Alegea fete tinere cu fuste scurte, se apropia de ele sub un pretext oarecare, le baga telefonul sub fusta si le fotografia lenjeria. Politistii i-au gasit in telefon nu mai putin de 40 de astfel de fotografii si toate facute in aceeasi zi. Barbatul a fost retinut si va fi judecat.