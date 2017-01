Poza care a strans zeci de mii de vizualizari si comentarii. Iluzia optica sesizata de foarte putini

Tanara care apare in poza tine o vaza in mana, iar datorita unei iluzii optice, pare ca are trei picioare.

Acest lucru aparent i-a bulversat pe internauti, care s-au plans ca s-au uitat minute in sir la imagine pana s-au prins ce este in neregula. "Ma doare creierul", au scris acestia.

Poza a adunat in scurt timp zeci de mii de vizualizari si comentarii.

"Dupa ce vezi imaginea corect prima data, nu o sa mai gresesti", a comentat un utilizator.