Prezenta bizara din patul copilului a speriat-o teribil. Explicatia unei mame pentru imaginile surprinse

Initiat, femeia din Marea Britanie a crezut ca in patutul copilului se afla un ursulet de plus, insa cand a mers in camera, langa baietel nu era nimic.

Prezenta bizara din dormitorul copilului apare constant pe monitor. Mai mult decat atat, se misca si seamana perfect cu forma unui nou-nascut.

Laura a declarat ca nu poate sa isi explice ce se intampla, dar este convinsa ca "prezenta bizara" nu doreste sa ii faca rau fiului ei.

"Cand am vazut prima data imaginile, am luat legatura cu sora mea prin Skype, insa ea nu a observat nimic. Uneori fiul meu isi ia un ursulet in pat inainte de culcare, insa de aceasta data nu a fost asa. De la inceput mi s-a parut ceva bizar", a povestit mama baiatului.