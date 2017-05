S-a culcat cu mai multi politisti cand era minora si a dat in judecata orasul. Suma incredibila pe care a primit-o o prostituata americana

Jasmin Absulin, in varsta de 19 ani, sustine ca s-a culcat cu acei politisti cand avea numai 16 ani. Ea folosea pseudonimul Celeste Guap si sustine ca agentii au platit-o pentru serviciile sexuale. Intregul scandal a avut loc anul trecut, cand tanara i-a acuzat pe ofiteri, relateaza Daily Mail

Cazul ar fi avut legatura cu sinuciderea unui dintre politisti si concedierea altora. Miercuri, Absulin a primit suma de 989.000 de dolari din partea unui tribunal din California, initial ea ceruse 66 de milione de dolari.

Tanara l-a identificat pe politistul care s-a sinucis, spunand ca si el a fost implicat. Ea sustine ca a intretinut relatii sexuale cu zeci de barbati. Se pare ca un agent s-a oferit chiar sa-i fie proxenet. I-a inchiriat o camera de hotel si a sfatuit-o cu ce sa se imbrace, pentru a atrage clienti.

Jasmin a adaugat ca ea s-a culcat cu un alt barbat intr-o masina de politie, iar altii au avertizat-o in legatura cu zonele in care autoritatile organizau misiuni sub acoperire pentru a prinde prostituate.

Sase actuali si fosti agenti de politiei au fost pusi sub acuzare. Doi dintre si-au recunoscut faptele.

Dupa ce a fost arestata, in august 2016, adolescenta a dat in judecata orasul pentru tratamente abuzive dupa ce a fost trimisa la dezintoxicare, fiind dependenta de droguri.