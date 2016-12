S-au despartit anul trecut de Craciun. Ce cadou i-a facut anul acesta fostul iubit unei tinere din Marea Britanie

In dimineata zilei de Craciun, in jurul orei locale 5, Darren a mers la casa fostei sale iubite dintr-un oras scotian. Inca nervos pentru cele intamplate de-a lungul relatiei, tanarul a adus si o galeata cu ciment, pe care a turnat-o pe masina Daniellei, parcata in fata casei, potrivit The Sun.

Mama fetei a fost trezita de zgomot si l-a vazut pe baiat luandu-o la fuga. Dupa acest incident, pe mobilul Daniellei au inceput sa curga mesaje precum: "Te-ai pus cu cine nu trebuie" si "Te urasc foarte tare in acest moment".

Furia lui Darren nu a ramas nepedepsita, iar baiatul a ajuns in fata instantei. Luand in consderare ca cimentul praf a fost curatat cu usurinta de pe masina si nu au existat daune, tanarul s-a ales doar cu interdictia de a se mai apropia de fosta sa partenera.