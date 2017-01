Scandal in SUA, din cauza urmelor lasate de talpile unui model de bocanci. "Buni pentru a marsalui in Polonia, dar cam atat"

Compania Conal a retras de la vanzare un model de bocanci, Polar Fox dupa ce un client a descoperit ca talpile incaltarilor lasa urme ce arata exact ca niste mici svastici. Omul a postat imediat pe Internet imaginea, care a fost vazuta de milioane de oameni. Comentariile acestora au fost pe masura: „buni pentru a marsalui in Polonia, dar nu si pentru altceva”; „nein out of 10”.

Producatorul bocancilor spune ca eroarea provine de la fabrica din China unde au fost facuti si i-a retras de la vanzare. Nu toata lumea crede insa ca e o eroare: un site neo-nazist a recomandat produsul iar revista germana Stern a descoperit ca „vulpe polara”, „Polar Fox” a fost si numele unei operatiuni militare germane din al Doilea Razboi Mondial