Scene ireale filmate intr-un bar din Brazilia, in momentul in care o femeie isi prinde sotul cu amanta - VIDEO

Pe filmare se vede cum barbatul in cauza sta la masa cu doua femei, cea de langa el fiind amanta. La un moment dat, din spatele lui apare o alta femeie, care incepe sa-l loveasca energic cu palmele. Dupa cateva secunde isi indreapta atentia spre femeia din dreapta si o trage de par. In invalmaseala produsa, barbatul si amanta se pravalesc la pamant.

Dupa aceasta scena, lucrurile scapa de sub control; in scena apare o alta femeie, o prietena a femeii inselate, din cate se pare, care incepe sa loveasca pe cine nimereste. Sotia ridica un scaun pe care il arunca in directia barbatului infidel.

Campul de lupta se extinde apoi si pe trotuarul din fata barului. Mai multi martori incearca sa calmeze spiritele, insa fara niciun rezultat.

Dupa cateva minute, conflictul se stinge, iar barbatul se intoarce la masa ca sa-si termine berea, iar sotia inselata profita de moment si ii rupe tricoul.

Scenele au avut loc pe data de 19 februarie, dar au fost facute publice in urma cu cateva zile.