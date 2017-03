Si-a culcat copilul pe pervazul ferestrei, intr-o ladita de lemn. Ce le-a raspuns o mama din Rusia politistilor - VIDEO

Politia din Vladivostok si serviciul pentru protectia copilului au fost chemati de vecinii ingrijorati care au vazut un copil lasat nesupravegheat intr-o ladita de lemn pe pervazul unei ferestre, relateaza Russia Today.

In imaginile surprinse de un martor si postate pe internet se vede cum copilul doarme infofolit si legat intr-o patura de culoare deschisa, asezat pe ceea ce par a fi doua ladite de lemn, pe pervazul din fata ferestrei. La un moment dat mama este vazuta luandu-si copilul inauntru.

Femeia le-a declarat autoritatilor ca este copilul ei si ca il "plimba" cum are ea chef.

"Politistii s-au intalnit cu parintii fetitei. S-a stabilit ca acestia nu sunt divortati si nu au o situatie dificila, iar copilul dispune de tot ce ii trebuie pentru a se dezvolta sanatos. Tatal bebelusului a construit acea extensie la fereastra, special pentru somnul facut afara, deoarece apartamentul in care stau nu are balcon", se arata in raportul Politiei.

Este o practica des intalnita in Rusia sa ii lasi pe cei mici sa doarma afara, la aer curat, cu conditia sa fie bine imbracati. Internautii s-au polarizat in aceasta situatie. In timp ce unii sustin ca bebelusul nu avea ce sa pateasca deoarece este prea mic ca sa se miste, altii cred ca mama ar trebui sterilizata si au adus mai multe injurii familiei: "Acea femeie ar trebui impuscata in vazul tuturor. Este o rusine ca Dumnezeu le da copii unor astfel de oameni."